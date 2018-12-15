Скачать
Суббота, 15.12.2018
Еврокомиссия пригласила Украину и Россию на переговоры по газу
Еврокомиссия пригласила Украину и Россию на переговоры по газу
&quot;Укрзализныця&quot; запустит новый ночной экспресс
"Укрзализныця" запустит новый ночной экспресс
Чемпионат Испании: Сельта сыграла вничью с Леганесом
Чемпионат Испании: Сельта сыграла вничью с Леганесом
Диетологи рассказали, как быстро похудеть к Новому году
Диетологи рассказали, как быстро похудеть к Новому году

ГСЧС: спасатели извлекли два тела из-под завалов обрушившегося дома в Фастов

ГСЧС: спасатели извлекли два тела из-под завалов обрушившегося дома в Фастов
05:47 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Возле обрушившегося здания пострадавшим оказывают психологическую помощь.

Из-под завалов обрушившейся многоэтажки в городе Фастов были извлечены два тела мужского и женского пола, сообщает глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин.

"В 21:45 из-под завалов здания в городе Фастов Киевской области получили 2 тела - мужского и женского пола. Поисково-спасательные работы продолжаются. Спасатели ГСЧС проводятся работы по разборке завала на 3-м этаже дома" – написал Н. Чечеткин на своей официальной странице в соцсети Фейсбук в пятницу вечером.

По словам Главы ГСЧС на месте происшествия организован и развернут оперативный Штаб по ликвидации последствий ЧС. Возле обрушившегося здания развернуты два пункта обогрева, пострадавшим оказывается психологическая помощь.

"У здания развернуто 2 пункта обогрева для питания и оказания психологической помощи пострадавшим. На месте работают наши психологи" – отметил Н.Чечеткин.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Спасатели, Фастов, ГСЧС, Извлекли два тела, Обрушившийся дом, Обрушившийся дом в Фастове.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Армия Косово: Сербия допускает возможность военного вторжения
02 В сети показали новое фото со свадьбы принца Гарри и Меган Маркл
03 Определен лучший гол 6-го тура Лиги чемпионов (Видео)
04 Суд объяснил, почему были разморожены счета фирм, близких к Януковичам
05 Роналду пошел на сделку с испанским следствием
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
На выходные погода резко изменится: синоптики обещают морозы и штормовой ветер
На выходные погода резко изменится: ударят морозы
НБУ увеличил количество оснований для внеплановых инспекций
НБУ добавил основания для внеплановых инспекций
Армия Косово: Сербия допускает возможность военного вторжения
Армия Косово: Сербия допускает возможность военного вторжения
Медики назвали продукт, который подливает жизнь
Медики назвали продукт, который подливает жизнь
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь