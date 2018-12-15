ГСЧС: спасатели извлекли два тела из-под завалов обрушившегося дома в Фастов

Новости Украины: Возле обрушившегося здания пострадавшим оказывают психологическую помощь.

Из-под завалов обрушившейся многоэтажки в городе Фастов были извлечены два тела мужского и женского пола, сообщает глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин.

"В 21:45 из-под завалов здания в городе Фастов Киевской области получили 2 тела - мужского и женского пола. Поисково-спасательные работы продолжаются. Спасатели ГСЧС проводятся работы по разборке завала на 3-м этаже дома" – написал Н. Чечеткин на своей официальной странице в соцсети Фейсбук в пятницу вечером.

По словам Главы ГСЧС на месте происшествия организован и развернут оперативный Штаб по ликвидации последствий ЧС. Возле обрушившегося здания развернуты два пункта обогрева, пострадавшим оказывается психологическая помощь.

"У здания развернуто 2 пункта обогрева для питания и оказания психологической помощи пострадавшим. На месте работают наши психологи" – отметил Н.Чечеткин.