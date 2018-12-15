Скачать
Суббота, 15.12.2018
Еврокомиссия пригласила Украину и Россию на переговоры по газу
Еврокомиссия пригласила Украину и Россию на переговоры по газу
&quot;Укрзализныця&quot; запустит новый ночной экспресс
"Укрзализныця" запустит новый ночной экспресс
Португалия - Украина: началась продажа билетов на матч отбора к Евро-2020
Португалия - Украина: началась продажа билетов на матч отбора к Евро-2020
Диетологи рассказали, как быстро похудеть к Новому году
Диетологи рассказали, как быстро похудеть к Новому году

Кличко: В Киеве продолжается обновление коммунальной техники

Кличко: В Киеве продолжается обновление коммунальной техники
06:58 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины: Новую технику закупили в Канаде. Техника - надежная и проверочная более строгими канадскими зимами.

Киевские городские власти продолжают обновление парка коммунальной техники, заявил мэр столицы Виталий Кличко.

"Городу не хватает еще 200 единиц такой многофункциональной техники. И мы продолжаем покупать новую технику взамен старой, которая неэффективна и тратит много горючего. Мы сейчас, например, покупаем два снегоплавильных комплекса. К этому времени мы тратили большое количество ресурсов, чтобы снег с улиц вывозить за город", - сказал В. Кличко.

Он напомнил, что только в 2018 году город приобрел 78 единиц коммунальной техники, в том числе 44 трактора и 10 мини-погрузчиков.

Новую технику закупили в Канаде. Техника - надежная и проверочная более строгими канадскими зимами.

"Мы берем лучшие примеры, которые работают во всем мире. Реализуем этот опыт у нас. И это помогает гораздо эффективнее использовать и технику, и человеческий потенциал - все ресурсы, которые у нас есть, для того, чтобы быстрее убирать улицы от снега", - отметил мэр Киева.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Виталий Кличко, Киев, Украина, КГГА, Новости Киева, Новости Украины.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Армия Косово: Сербия допускает возможность военного вторжения
02 "Укрзализныця" запустит новый ночной экспресс
03 В сети показали новое фото со свадьбы принца Гарри и Меган Маркл
04 Определен лучший гол 6-го тура Лиги чемпионов (Видео)
05 Объединительный собор: стало известно каким образом будут выбирать Предстоятеля
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
На выходные погода резко изменится: синоптики обещают морозы и штормовой ветер
На выходные погода резко изменится: ударят морозы
НБУ увеличил количество оснований для внеплановых инспекций
НБУ добавил основания для внеплановых инспекций
Армия Косово: Сербия допускает возможность военного вторжения
Армия Косово: Сербия допускает возможность военного вторжения
Рецепт дня: кальмар, фаршированный опятами
Рецепт дня: кальмар, фаршированный опятами
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь