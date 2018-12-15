Взрыв в Фастове: ГСЧС закончили поисково-спасательные работы

Новости Украины: В одном из городов из Киевской области ГСЧС закончили поисково-спасательные работы и разборку строительных конструкций.

В городе Фастов Киевской области 15 декабря в 00:26 сотрудники ГСЧС закончили поисково-спасательные работы и разборку строительных конструкций после разрушения трех этажей жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что к проведению поисково-спасательных работ всего привлекалось 204 человека и 42 единиц техники, в том числе от ГСЧС 100 человек и 23 единицы техникию

Сейчас на базе Фастовского городского военкомата развернута и организована круглосуточная работа Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Как сообщалось, 14 декабря в 9:20 по ул. Садовая, 10, в г. Фастов Киевской области в одном из подъездов пятиэтажного жилого дома произошел взрыв. Разрушены конструктивные элементы квартир одного подъезда с третьего до пятого этажей. Погибли двое человек, один человек пострадал. Эвакуированы из подъезда дома около 10 человек.