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Скандал в Институте сердца из-за тренинга: Супрун поддержала активистов С14

Скандал в Институте сердца из-за тренинга: Супрун поддержала активистов С14
13:08 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: Полиция 14 декабря задержала четырех активистов организации националистов С-14, которых в Институте сердца обвинили в незаконном "нападение на заведение".

Сотрудники полиции Киева задержали четырех участников организации националистов С-14, которых в Институте сердца обвинили в незаконном "нападение на заведение".

В полиции сообщили, что 14 декабря около 16:00 в дежурную часть Деснянского управления полиции поступила информация о конфликте в помещении Института сердца Министерства здравоохранения.

На вызов была отправлена бригада патрульных полицейских и следственно-оперативной группы. На месте происшествия был установлен факт возникновения конфликта с группой неизвестных.

Сотрудники полиции опросили участников происшествия, чтобы выяснить причины конфликта, четырех человек забрали в управление полиции для дачи показаний.

Координатор С14 Сергей Мазур сообщил, что активисты пришли посмотреть, как врач-кардиохирург Борис Тодуров проводит тренинги для медиков.

Активист С14 Маркин Яциняк рассказал, что руководство Института сердца проводило тренинг о том, как" противодействовать активистам ". Активисты пришли просто поснимать, но руководство Института сердца блокировало съемку, а потом на место прибыли сотрудники полиции.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун прокомментировала инцидента свой странице в Facebook и рассказала подробности.

По словам министра, тренинг организовал Борис Тодуров для сотрудников института. В частности, была выбрана ситуация с Крысиным, который прятался в детском отделении, а активистам тогда удалось пробраться к нему в палату.

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На тренинге обсуждались также записи с камер наблюдения, а персоналу раздали роли. О проведении Тренинга узнали участники организации С14 и пришли в Институт сердца. По словам Супрун, съему вела 16-летняя девушка. которую окружили 5 мужчин и не выпускали, пока она не удалит записи. В связи с этим и была вызвала полиция активистами. Чиновница заявила, что Тодуров использует и пациентов, ставит под угрозу их жизнь и прикрывается этим, хотя собственноручно блокирует нормальную работу института.

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Больница, Съемки, Персонал, Тренинг, Ульяна Супрун, Скандал в Институте сердца, Активисты С14.
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