В Одесской области задержали контрабанду психотропов

Новости Украины: Психотропные вещества продавали студентам одесских учебных заведений в розницу.

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой блокировали в Одесской области контрабанду из европейской страны психотропных веществ, которые затем продавали студентам одесских вузов.

Как сообщает в субботу пресс-центр СБУ, оперативники спецслужбы установили, что житель Одессы организовал сбыт на территории области опасного психотропного вещества "2С-В". Он получал "товар" из-за границы через один из международных почтовых сервисов. Посылки с психотропами забирала его сообщница. Затем злоумышленники реализовывали наркотик в розницу студентам одесских учебных заведений.

Правоохранители задержали наркоторговцев вблизи одного из почтовых отделений во время получения очередной "посылки" с 50 таблетками психотропа.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Продолжаются следственные действия для установления других возможных причастных к противоправной деятельности.