День в ООС: Один военнослужащий погиб, еще один ранен

Новости Украины: Сегодня на Донбассе один военный погиб и один ранен.

В субботу на Донбассе один украинский военный погиб от пули снайпера и один получил ранения в результате боевых действий.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в сводке по состоянию на 18:00.

"В результате боевых действий один наш военный получил ранения и один наш защитник погиб от пули вражеского снайпера", - отметили в пресс-центре.

Там сообщили, что в течение текущих суток российские оккупационные войска 9 раз нарушили режим прекращения огня. При этом зафиксировано 3 случая применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями.

"В частности, враг совершил обстрелы с миномета калибра 120 и 82 мм позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Водяное, Гнутово на Мариупольском направлении", - говорится в сообщении.

Опорные пункты украинских войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Станица Луганская на Луганском направлении, а также в районе населенных пунктов Водяное, Чермалык на Мариупольском направлении.