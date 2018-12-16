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В Бахмуте за счет "экологического фонда" отремонтировали два объекта

В Бахмуте за счет &quot;экологического фонда&quot; отремонтировали два объекта
00:17 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины: В Донецкой области продолжается строительство и реконструкция парков и скверов.

В городе Бахмут Донецкой области за счет областного фонда охраны окружающей природной среды отремонтировали два объекта - набережную реки Бахмутка и сквер бульвара Металлургов.

Об этом сообщили в Департаменте информационной и внутренней политики Донецкой областной военно-гражданской администрации.

«В Донецкой области продолжается строительство и реконструкция парков и скверов. Так, в Бахмуте за счет областного фонда охраны окружающей природной среды реконструировали набережную реки Бахмутка и сквер бульвара Металлургов ... Обустройство и озеленение набережной обошлось бюджету в 17 млн 447 тысяч, сквера - 5 млн 420 тыс грн », - говорится в сообщении.

Отмечено, что при обустройстве набережной выполнены работы по планированию территории, устройство асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги, установлены две детские площадки, выполнено озеленение набережной и ряд других работ.

Вторым объектом стал обновленный Казацкий парк, реконструированный в рамках реализации комплексного проекта «Озеленение г. Бахмут: реконструкция экологического сквера бульвара Металлургов». Бахмутский городской голова Алексей Рева отметил что Аллея роз, бульвар Металлургов и этот сквер отныне формируют новое урбанистическое и экологическое пространство в микрорайоне Цветмет.

В рамках комплексной реализации проекта здесь было высажено 380 деревьев, 1750 кустарников и 12877 кустов роз. И как отметил глава Донецкой области Александр Куц - это самая большая аллея роз в Украине и находится она именно в Бахмуте.

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Украина, Ремонт, Новости Украины, Бахмут, Экологический фонд.
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