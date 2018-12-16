В Одесской области из-за взрыва самодельной пиротехники сгорели 3 квартиры

Новости Украины: В Одесской области в результате взрыва самодельной пиротехники в жилом доме возник пожар, пострадали три квартиры.

В Измаиле Одесской области в жилом доме взорвалась самодельная пиротехника и возник сильный пожар. Один человек с ожогами госпитализирован, всего же пострадали три квартиры, сообщает местное издание "Думская".

"Сильный пожар произошел в Измаиле, в многоквартирном доме №8 по Фанагорийской улице, вспыхнуло в полвосьмого утра. ... Пожар охватил в общей сложности 130 квадратных метров. Пострадали три квартиры", - говорится в сообщении.

По словам очевидцев, перед пожаром они слышали два взрыва. Звук был такой, будто взорвались петарды. После этого огонь возник на балконе, перекинулся в квартиру.

Со ссылкой на ГСЧС издание отмечает, что в квартире, где произошло возгорание, жили три человека. Собственник жилья, мужчина 1984 года рождения, получил ожоги и был госпитализирован. По информации медиков, его жизни сейчас ничего не угрожает. Жители микрорайона, где произошел пожар, говорят, что потерпевший уже не один год занимался кустарным производством петард, которые хранил на балконе. По всей видимости, взрыв этой пиротехники и стал причиной того, что произошло.