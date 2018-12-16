Скачать
Воскресенье, 16.12.2018
В Пенсионном фонде сообщили, сколько на работающих приходится пенсионеров
В Пенсионном фонде сообщили, сколько на работающих приходится пенсионеров
Геращенко заявила, что Украина 19 декабря предложит обмен заложниками
Геращенко заявила, что Украина 19 декабря предложит обмен заложниками
Далакян - Леброн. Видео боя
Далакян - Леброн. Видео боя
Новый год 2019: как отметить наступающий год Свиньи
Новый год 2019: как отметить наступающий год Свиньи

В Одесской области из-за взрыва самодельной пиротехники сгорели 3 квартиры

В Одесской области из-за взрыва самодельной пиротехники сгорели 3 квартиры
08:20 Сегодня Телеграф Фото: dumskaya.net

Новости Украины: В Одесской области в результате взрыва самодельной пиротехники в жилом доме возник пожар, пострадали три квартиры.

В Измаиле Одесской области в жилом доме взорвалась самодельная пиротехника и возник сильный пожар. Один человек с ожогами госпитализирован, всего же пострадали три квартиры, сообщает местное издание "Думская".

"Сильный пожар произошел в Измаиле, в многоквартирном доме №8 по Фанагорийской улице, вспыхнуло в полвосьмого утра. ... Пожар охватил в общей сложности 130 квадратных метров. Пострадали три квартиры", - говорится в сообщении.

По словам очевидцев, перед пожаром они слышали два взрыва. Звук был такой, будто взорвались петарды. После этого огонь возник на балконе, перекинулся в квартиру.

На Одесской трассе одно за другим произошли три ДТП

Со ссылкой на ГСЧС издание отмечает, что в квартире, где произошло возгорание, жили три человека. Собственник жилья, мужчина 1984 года рождения, получил ожоги и был госпитализирован. По информации медиков, его жизни сейчас ничего не угрожает. Жители микрорайона, где произошел пожар, говорят, что потерпевший уже не один год занимался кустарным производством петард, которые хранил на балконе. По всей видимости, взрыв этой пиротехники и стал причиной того, что произошло.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Одесская область, Измаил, Взрыв пиротехники, Пожар в квартире.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 День святого Николая 2018: традиции и приметы праздника
02 Далакян победил Леброна: как это было
03 В УПЦ МП прокомментировали участие своих иерархов в Объединительном соборе
04 Далакян - Леброн. Видео боя
05 Евстратий Зоря: Онуфрий лишился титула митрополита Киевского и всея Украины
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Погода в ближайшие дни: мороз, сугробы снега и гололедица на дорогах
Погода в ближайшие дни: свежий прогноз
Взрыв в многоэтажке Фастова: в городе объявлен траур
В Фастове объявлен День траура
Новоизбранный глава поместной церкви призвал верующих Украины к объединению
Глава поместной церкви обратился к верующим
Рецепт дня: постный салат из фасоли
Рецепт дня: постный салат из фасоли
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь