В прокуратуре рассказали, когда будет детальная информация о катастрофе Су-27

Новости Украины: Пресс-секретарь Военной прокуратуры Центрального региона Андрей Киселев спрогнозировал. что через неделю будет известна причина крушения Су-27 вблизи Житомира.

В Военной прокуратуре заявляют, что по делу о катастрофе истребителя Су-27 на аэродроме вблизи Житомира необходимо дождаться результатов экспертизы и анализа технической документации. Об этом "112 Украина" сообщил пресс-секретарь Военной прокуратуры Центрального региона Андрей Киселев.

На вопрос, известны ли уже предварительные причины катастрофы самолета и на каком этапе сейчас расследование, он ответил, что более детальная информация будет после проведения экспертиз.

Сейчас, отметил Киселев, на месте аварии работают, в частности, группа военных прокуроров аппарата Военной прокуратуры Центрального региона Украины и следователи Государственного бюро расследований. Кроме того, он добавил, что сейчас процессуальное руководство досудебным расследованием этого дела возглавила Главная военная прокуратура Украины.

Относительно технического состояния самолета и даты прохождения технической проверки пресс-секретарь сказал, что на данный момент нет соответствующей информации.

При этом он добавил, что если самолет выпускают на плановые полеты, то он должен быть подготовлен должным образом.

"Какие-то факты, какие-то моменты, какие-то нюансы будут известны только после того, как будет проведена экспертиза и изучена техническая документация", - резюмировал представитель прокуратуры.

На уточнение, сколько времени нужно на экспертизу и анализ документации, Киселев сказал: "Обычно, из опыта - это в течение недели, я думаю, будет известно".

Как сообщалось, 15 декабря около 15.00 на Житомирщине при заходе на посадку разбился самолет Су-27. В результате падения самолета погиб майор Александр Фоменко, 1975 года рождения, начальник воздушно-огневой и тактической подготовки бригады тактической авиации воздушного командования "Центр" Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Военная прокуратура открыла уголовное производство по факту катастрофы истребителя. В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 416 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил полетов или подготовки к ним".