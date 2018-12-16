Скачать
Воскресенье, 16.12.2018
В Воздушных силах рассказали подробности об истребителе Су-27
В Воздушных силах рассказали подробности об истребителе Су-27
Митрополит Епифаний назвал кафедральный собор Православной церкви Украины
Назван кафедральный собор Православной церкви Украины
Биатлон. Результаты мужской эстафеты в Хохфильцене 16.12.2018
Биатлон. Результаты мужской эстафеты в Хохфильцене 16.12.2018
EFA 2018: названы лучшие европейские фильмы уходящего года
EFA 2018: названы лучшие европейские фильмы уходящего года

Пропавший в Одесской области пограничник найден мертвым: подробности

Пропавший в Одесской области пограничник найден мертвым: подробности
16:26 Сегодня Телеграф Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В воскресенье, 16 декабря, в Одесской области на границе с республикой Молдова было найдено украинского пограничника Евгения Колесника.

Пропавшего ночью 16 декабря на участке Подольского отряда в районе поселка Словяносербка Одесской области пограничника нашли мертвым. Об этом сообщил помощник председателя Госпогранслужбы Олег Слободян.

"В результате многочасовых поисков инспектор пограничной службы был найден без признаков жизни с огнестрельными ранениями в нескольких километрах от места несения службы. Из предварительного изучения обстоятельств инцидента, причиной предполагаемого суицида стали семейные неурядицы военнослужащего", - отметил Слободян.

 

На Одесской трассе одно за другим произошли три ДТП

По его словам, по факту гибели пограничника возбуждено уголовное дело. Государственная пограничная служба также проводит внутреннее расследование инцидента.

Как сообщалось, сержант-контрактник, находясь на службе в суточном наряде на границе с Республикой Молдова, по адресу: с. Словяносербка Великомихайловского района, вышел из блиндажу, чтобы позвонить, и скрылся в неизвестном направлении.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Пограничники, Госпогранслужба, Одесская область, Пограничная служба, Олег Слободян.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 День святого Николая 2018: традиции и приметы праздника
02 В Пенсионном фонде сообщили, сколько на работающих приходится пенсионеров
03 Далакян - Леброн. Видео боя
04 В Кабмине сообщили, как украинцы смогут использовать сэкономленную субсидию
05 Гороскоп на сегодня, 16 декабря 2018: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Украину идет похолодание: синоптики рассказали о погоде 17 декабря
В Украине усилятся морозы
Минсоцполитики с 1 января будет выдавать бэби-боксы по-новому
Выдача бэби-боксов по новым правилам
Новый предстоятель Автокефальной Поместной Православной Церкви: биография
Биография митрополита Епифания
Святой Николай: каким человеком он был в жизни
Святой Николай: каким человеком он был в жизни
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь