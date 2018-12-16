Пропавший в Одесской области пограничник найден мертвым: подробности

Новости Украины: В воскресенье, 16 декабря, в Одесской области на границе с республикой Молдова было найдено украинского пограничника Евгения Колесника.

Пропавшего ночью 16 декабря на участке Подольского отряда в районе поселка Словяносербка Одесской области пограничника нашли мертвым. Об этом сообщил помощник председателя Госпогранслужбы Олег Слободян.

"В результате многочасовых поисков инспектор пограничной службы был найден без признаков жизни с огнестрельными ранениями в нескольких километрах от места несения службы. Из предварительного изучения обстоятельств инцидента, причиной предполагаемого суицида стали семейные неурядицы военнослужащего", - отметил Слободян.

По его словам, по факту гибели пограничника возбуждено уголовное дело. Государственная пограничная служба также проводит внутреннее расследование инцидента.

Как сообщалось, сержант-контрактник, находясь на службе в суточном наряде на границе с Республикой Молдова, по адресу: с. Словяносербка Великомихайловского района, вышел из блиндажу, чтобы позвонить, и скрылся в неизвестном направлении.