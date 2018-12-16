В Киеве задержали очередного "вора в законе": Аброськин рассказал подробности

Новости Украины: Первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин сообщил о задержании в Киеве "вора в законе" из Грузии по прозвищу "Темо Сухумский".

Первый заместитель председателя Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин сообщил, что сотрудникам полиции удалось задержать еще одного "вора в законе" по прозвищу "Темо Сухумский" из Грузии.

По словам Аброськина, его задержали на встрече с другими представителями криминалитета, где решали вопросы преступного мира. Сообщается, что сначала задержанный утверждал, что он турист и не помнит, каким образом попал в Украину.

Аброськин также рассказал, что лично пообщался с одним из задержанных "воров в законе". Когда он сообщил ему, что его вернут на Родину, тот испугался. Вероятнее всего, это из-за того, что в Грузии действует очень жесткое законодательство по отношению к людям "со звездами". Если такого преступника задерживают там, то, как правило, таких "воров в законе" судья отправляет на долгие годы в тюрьму.

Он также отметил, что в последнее время возросло количество случаев, когда "воры в законе" приезжают в Украину. Аброськин предполагает, что это ФСБ РФ отправляет их в Украину.

Аброськин подчеркнул, что в Украине на сегодняшний день хоть действуют и не такие жесткие законы в отношении "воров в законе", как в Грузии, но таких личностей будут садить в тюрьму и отправлять назад на Родину.

Напомним, 29 октября сотрудники полиции сообщили, что принудительно выдворили с территории Украины 36-летнего криминального "вора в законе" по прозвищу "Тенго Гальский" (настоящее имя - Тенгиз Чарая). По данным полиции, он прибыл на территорию Украины, чтобы контролировать группы преступников из кавказского региона, которые занимаются квартирными кражами и кражами из транспортных средств. Ему на 10 лет запретили въезд на территорию Украины. В полиции уточнили, что уже выдворяли за пределы Украины данного преступника, в частности, в апреле этого года с запретом въезда на 5 лет, однако позже он незаконно проник на территорию страны и проживал в Киеве.