На Донбассе боевики понесли тяжелые потери

Новости Украины: За минувшие сутки боевики 16 раз открывали огонь по позициям ВСУ, ранены двое украинских военных и один гражданский.

За минувшие сутки боевики 16 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, двое украинских военнослужащих получили ранения, также ранено одно гражданское лицо, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил (ООС).

Из минометов калибра 82 мм были обстреляны позиции Объединенных сил неподалеку от населенного пункта Крымское, что на Луганском направлении и в районе поселка Водяное на Мариупольском направлении.

Из вооружения БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики вели огонь по позициям Объединенных сил недалеко от населенного пункта Новолуганское на Светлодарском направлении, Новотроицкого, Песков, Авдеевки, Славного, Тарамчука, Старогнатовки, Каменки на Донецком направлении и неподалеку населенных пунктов Чермалык, Павлополь, Лебединское, Водяное на Мариупольском направлении.

В штабе также добавили, что в результате боевых действий двое военных получили ранения.

По данным разведки, за минувшие сутки восемь оккупантов были уничтожены и трое ранены.

В течение текущих суток боевики открывали огонь по позициям украинских военных у населенного пункта Гнутово, что на Мариупольском направлении.