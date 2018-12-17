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В Карпатах из-за тумана заблудились сразу пять лыжников

В Карпатах из-за тумана заблудились сразу пять лыжников
11:05 Сегодня Телеграф Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В Карпатах в районе долины Крачуняска Раховского района во время катания на лыжах потерялись лыжники.

В Закарпатье спасатели отправились по вызову оказывать помощь двум потерявшимся лыжникам, однако по дороге нашли еще нескольких потерявшихся. Об этом в воскресенье, 17 декабря, сообщает пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что первый вызов спасателям поступил 15 декабря в 16:40. В районе долины Крачуняска Раховского района во время катания на лыжах заблудились мужчина и женщина. Оба пропавших - из Киева. Это туристы 1984 и 1995 годов рождения. Для оказания им помощи в горы отправились спасатели Ясинянского горного поисково-спасательного отделения. В 20:30 туристов нашли в удовлетворительном состоянии.

Во время сопровождения туристов спасатели услышали крики помощи других туристов, которые, как выяснилось впоследствии, также заблудились в условиях тумана. Ими оказались двое мужчин - также жители Киева 1997 и 2000 годов рождения. Из-за отсутствия мобильной связи в той местности лыжники не имели возможности обратиться к спасателям.

Через некоторое время горные спасатели снова услышали голос из тумана. Как выяснилось, это был житель Винницы 1974 года, который также катался на лыжах и заблудился в условиях плохой видимости. Всех спасенных лыжников отправили в безопасное место, где они продолжили свой отдых в Карпатах.

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Туристы, Карпаты, Горы, Лыжники.
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