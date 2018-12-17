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Убийство "Сармата": в аэропорту полиция задержала одного из заказчиков

Убийство &quot;Сармата&quot;: в аэропорту полиция задержала одного из заказчиков
13:11 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: В аэропорту "Харьков" задержан житель города Днепр - один из заказчиков убийства общественного активиста Виталия Олешко.

В полиции сообщили, что в аэропорту "Харьков" задержан житель г.Днепр, который подозревается в убийстве бывшего участника боевых действий на востоке Украины Виталия Олешко (позывной "Сармат").

Первый замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин сообщил, что задержанный является одним из заказчиков убийства. Известно, что 16 декабря подозреваемый пытался пересечь границу в аэропорту "Харьков" и был задержан сотрудниками криминальной полиции.

В ГПСУ отметили, что мужчина пытался сесть на самолет рейсом "Харьков - Стамбул" и во время регистрации было выяснено, что данное лицо находится в розыске по ст.115 УК Украины (умышленное убийство).

Напомним, Виталий Олешко общественный деятель, бывший АТО-шник и волонтер был застрелен из обреза охотничьего ружья 31 июля в центре Бердянска. В августе правоохранителям удалось задержать пятерых подозреваемых - четверых в г.Васильевка Запорожской области, еще одного - в Бердянске. А 3 августа 2018 года в Бердянске суд арестовал двоих подозреваемых Артема Матюшина и Николая Ломаку на 60 суток без права внесения залога.

В сентябре начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин рассказал, как продвигается расследование в убийстве бердянского активиста. 

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Полиция, Аэропорт Харьков, Вячеслав Аброскин, Виталий Олешко.
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