В Киеве пьяный водитель устроил ДТП и напал на полицейских (Видео)

На Харьковском шоссе, 21/6 в Киеве по вине пьяного водителя Ford Fiesta произошло ДТП. Автомобиль на большой скорости въехал в стоящий Kia Cerato. Как сообщает "Информатор", авария произошла сразу после полуночи. Водитель Kia рассказал, что остановился на светофоре, когда сзади в его автомобиль влетел Ford. От сильного удара мужчина потерял сознание. Водитель Ford вел себя агрессивно. Его проверили на драгере и прибор показал превышение нормы алкоголя в крови в четыре раза – 1,44 промилле. Буйный молодой человек пытался спровоцировать полицейских на конфликт. Правонарушителя задержали и надели на него наручники. Напомним, ранее мы сообщали, что на Житомирской трассе произошло ДТП. Там микроавтобус на большой скорости влетел в Citroen, который стоял на светофоре. От столкновения легковушку отбросило вперед на 30 метров. Кроме того, мы также писали, что под Киевом фура снесла 5 машин и маршрутку. Грузовик сначала врезался в отбойник, а потом начал сносить машины, стоявшие на светофоре.