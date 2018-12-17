На Луганщине под артогнем могут оказаться более 130 тысяч человек

Новости Украины: В случае полномасштабной агрессии с российской стороны под артогнем окажутся 130 тысяч жителей Луганской области.

Более 130 тыс. человек находятся под угрозой артиллерийских обстрелов на подконтрольной Украине территории Луганской области. К такому выводу пришла на сегодняшнем заседании областной эвакуационная комиссия.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook заместитель руководителя Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Клименко.

"Главнокомандующий ВСУ не исключает возможности полномасштабной агрессии со стороны Российской Федераций. В случае обострения военно-политической обстановки под обстрелами могут оказаться 83 населенных пункта Луганской области, где проживает более 130 тыс. человек", - написал Клименко.

По его словам, все аспекты эвакуации населения в случае необходимости были обсуждены на заседании эвакуационной комиссии.

В первую очередь эвакуации подлежат маломобильные группы населения, дети, инвалиды, пенсионеры. Это почти 60 тысяч населения.