Президент в Днепре встретился с ветеранами АТО

Новости Украины: Президент встретился с ветеранами АТО - добровольцами, которые стали на защиту Родины в самые сложные моменты военного противостояния в 2014-2015 годах.

Президент Петр Порошенко во время рабочей поездки в Днипро посетил Музей Героев АТО, где представлена информация о подвигах украинских героев, которые отдали свою жизнь, защищая Украину от российской агрессии.

"Сегодня очень важный день, когда государство отдает дань и уважение тем, кто спас государство в самые тяжелые дни начала российской военной агрессии, в дни, когда фактически не существовало Вооруженных Сил, когда первый удар приняли на себя добровольцы", - сказал Президент.

"Добровольцы, которые по зову души, взяв в руки оружие делали то, что должны делать настоящие мужчины и женщины - защищать каждый клочок украинской земли", - добавил Порошенко.

"Каждый из вас и на фронте вел себя так, что является образцом и гордостью для армии любой страны. Украинцы являются лучшими воинами", - подчеркнул глава государства.

Он также подчеркнул, что в кратчайшие сроки Украина построила армию - одну из сильнейших армий в Европе.

Президент поздравил воинов-добровольцев с созданием поместной церкви Украины. "Где будут молиться за украинский народ, а не за российский, за украинское войско, а не российское. Где будут молиться за украинскую власть и украинскую державу. Это означает одно - Господь с нами", - подчеркнул Порошенко.

Глава государства наградил воинов-добровольцев государственными наградами и поблагодарил за добросовестную службу украинскому народу.