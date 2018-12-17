Скачать
Понедельник, 17.12.2018
Президент в Днепре встретился с ветеранами АТО
Президент в Днепре встретился с ветеранами АТО
Порошенко: Мы объединили три ветви украинского православия в Единую Церковь
Порошенко: Мы объединили три ветви украинского православия в Единую Церковь
Стало известно время начала матчей украинских клубов в Лиге Европы
Стало известно время начала матчей украинских клубов в Лиге Европы
День святого Николая 2018: красивые поздравления в стихах для родных и близких
День святого Николая 2018: красивые поздравления в стихах для родных и близких

Президент в Днепре встретился с ветеранами АТО

Президент в Днепре встретился с ветеранами АТО
21:32 Сегодня Телеграф Пресс-служба Главы государства Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Президент встретился с ветеранами АТО - добровольцами, которые стали на защиту Родины в самые сложные моменты военного противостояния в 2014-2015 годах.

Президент Петр Порошенко во время рабочей поездки в Днипро посетил Музей Героев АТО, где представлена информация о подвигах украинских героев, которые отдали свою жизнь, защищая Украину от российской агрессии.

"Сегодня очень важный день, когда государство отдает дань и уважение тем, кто спас государство в самые тяжелые дни начала российской военной агрессии, в дни, когда фактически не существовало Вооруженных Сил, когда первый удар приняли на себя добровольцы", - сказал Президент. 

"Добровольцы, которые по зову души, взяв в руки оружие делали то, что должны делать настоящие мужчины и женщины - защищать каждый клочок украинской земли", - добавил Порошенко.

"Каждый из вас и на фронте вел себя так, что является образцом и гордостью для армии любой страны. Украинцы являются лучшими воинами", - подчеркнул глава государства. 

Порошенко: Развитие медицины остается в приоритете нашей политики

Он также подчеркнул, что в кратчайшие сроки Украина построила армию - одну из сильнейших армий в Европе.

Президент поздравил воинов-добровольцев с созданием поместной церкви Украины. "Где будут молиться за украинский народ, а не за российский, за украинское войско, а не российское. Где будут молиться за украинскую власть и украинскую державу. Это означает одно - Господь с нами", - подчеркнул Порошенко.

Глава государства наградил воинов-добровольцев государственными наградами и поблагодарил за добросовестную службу украинскому народу.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Петр Порошенко, Президент Украины, Глава государства, Днипро, АТО, Президент Петр Порошенко, Музей Героев АТО.
загрузка...
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 День святого Николая 2018: приметы и что нельзя делать в этот праздник
02 День святой Варвары 2018: главные запреты и поверья праздника 17 декабря
03 Погода на неделю: синоптики рассказали, когда будет "пик" морозов
04 Маникюр 2019: стильный нейл-арт для любой модницы
05 У кого могут забрать субсидию: неожиданный нюанс
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Французские полицейские угрожают забастовкой
Французские полицейские угрожают забастовкой
Волонтеры передали пленным морякам 21 передачу
Волонтеры передали пленным морякам 21 передачу
Начались учения подразделений морской пехоты в ВМС ВСУ
Начались учения подразделений морской пехоты в ВМС ВСУ
День памяти преподобного Саввы Освященного 2018: история праздника и главные молитвы
День памяти преподобного Саввы Освященного 2018: история праздника и главные молитвы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь