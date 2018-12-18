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Названа причину аварии на водопроводе в Торецке

Названа причину аварии на водопроводе в Торецке
09:42 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: из открытых источников

Новости Украины: Водоснабжение в Донецкой обл. отсутствует из-за порыва централизованного водопровода.

Причиной отсутствия централизованного водоснабжения в 4 населенных пунктах на Донбассе является порыв централизованного водопровода в результате боевых действий. Об этом в эфире канала "112 Украина" сообщила пресс-секретарь Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области Вероника Бахал.

"В результате боевых действий произошел порыв централизованного водопровода. Для обнаружения места порыва и проведения ремонтных работ в настоящее время не предоставлено гарантий безопасности в отношении безопасного проведения работ на аварийном участке водопровода", - отметила пресс-секретарь.

Напомним, более 42 тысяч человек, проживающих в городах Торецк и Зализное, а также поселках Пивничное и Пивденное, остались без водоснабжения.

Вечером 16 декабря была получена информация о том, что на водоводе "Горловка - Торецьк" увеличиваются потери воды, в результате чего Горловской фильтровальной станцией № 2 была остановлена подача воды из водопровода.

В ГосЧС заявляют, что в г. Торецк есть резервуар питьевой воды объемом 10 тысяч кубических метров, в котором сейчас есть 2,5 тысяч кубических метров питьевой воды, минимальный уровень воды в резервуаре для забора насосными агрегатами составляет 1 тысячу кубических метров. При необходимости вода будет подаваться населению почасово из резервуара. В случае отсутствия воды в резервуаре, обеспечение населения водой будет осуществляться путем подвоза автомобилями.

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Авария, Водопровод, Отопление, Горловка-Торецк.
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