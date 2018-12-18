На Днепропетровщине пассажир забыл в такси гранатомет

Новости Украины: В Днепропетровской области полицейские изъяли из незаконного оборота гранатомет и тротил.

В городе Вольногорске Днепропетровской области пассажир оставил в такси пакет с гранатометом. Об этом сообщили в областном управлении Нацполиции.

На Днепропетровщине в такси забыли гранатомет, а в арендованном помещении - взрывчатку.

Таксист рассказал полицейским, что пассажир забыл на заднем сидении его машины подозрительный пакет. При осмотре полицейские изъяли ручной гранатомет РПГ-22.

Также правоохранителям удалось отыскать мужчину, который оставил оружие в автомобиле. Им оказался пятидесятилетний ранее судимый местный житель.

"Факты незаконного хранения оружия были задокументированы в г. Вольногорске и г. Никополе 17 декабря. Об обнаружении подозрительного пакета на заднем сиденье своего автомобиля в полицию сообщил таксист. При досмотре полицейские изъяли мешок с ручным гранатометом "РПГ-22"", - говорится в сообщении.

А в городе Вольногорск полицейские во время осмотра съемной комнаты нашли тротиловую шашку весом 700 граммов. Она находилась под матрасом. Владелец взрывчатки задержан.

Как отметили в полиции, изъятый ганатомет и тротил направлены на экспертизу. Сейчас решается вопрос об избрании мужчинам меры пресечения.

По данным фактам возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Незаконное хранение оружия предусматривает от 3-х до 7 лет лишения свободы.