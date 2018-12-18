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Правительство выделит 2,5 млрд грн для строительства метро на Виноградарь

Правительство выделит 2,5 млрд грн для строительства метро на Виноградарь
15:35 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Сегодня, 18 декабря, в Кабмине примут решение о выделении 2,5 млрд грн на строительство метро на киевский массив Виноградарь.

Кабинет министров Украины сегодня примет решение о выделении 2,5 миллиарда гривен для строительства линии метро на столичный массив Виноградарь. Об этом премьер-министр Владимир Гройсман сообщил на заседании правительства.

"Мы сегодня примем решение о том, чтобы поддержать один очень важный инфраструктурный проект столицы - строительство метро на Виноградарь. Сегодня мы принимаем решение, и 2,5 миллиарда гривен правительственной поддержки будут направлены на то, чтобы столица могла реализовать этот проект", - сказал премьер.

Как сообщалось, 20 ноября КП "Киевский метрополитен" заключил договор о строительстве метро на Виноградарь с победителем тендера ОАО "Киевметрострой".

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В рамках первой очереди работ на участке длиной почти 4 километра предполагается строительство двух станций - "Мостицкая" и "Проспект Правды" - и ответвления в сторону станции "Виноградарь" для дальнейшего продолжения линии.

Работы продлятся до 2021 года, а их бюджет составляет 5,993 миллиарда гривен. Программой социально-экономического развития столицы на 2018-2020 годы на строительство линии метро на Виноградарь предусмотрено 2,5 миллиарда гривен.

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Киев, Премьер-министр, Киевский метрополитен, Виноградарь, Киевметрострой, Владимир Гройсман, Столичное метро, Метро Киева.
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