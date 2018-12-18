Экс-сотрудник СБУ пытался устроить диверсию на железной дороге

Новости Украины: Бывший сотрудник СБУ, ныне один из боевиков Донбасса, пытался взорвать железную дорогу в Харьковской области.

Представитель департамента контрразведки Службы безопасности Украины Владимир Настюк заявил, что бывший сотрудник спецслужбы, а ныне один из боевиков на Донбассе, пытался устроить диверсию на железной дороге в Харьковской области. Об этом он рассказал на брифинге во вторник в Киеве.

"Проведена спецоперация - предупрежден диверсионный акт на одном из объектов транспортной инфраструктуры Харьковской области. Преступление готовилось представителем "ЛНР", - сказал он

По его словам, 17 декабря исполнитель этого преступления - гражданин Украины - заложил взрывное устройств под одним из участков железнодорожного полотна в Харьковской области и направился в оккупированные районы Луганской области, где должен был активировать взрывное устройство.

Настюк отметил, что взрывчатка заранее была заменена на муляж сотрудниками украинской контрразведки, поэтому взрыв был предотвращен.

Представитель контрразведки рассказал, что организатор этого преступления - уроженец Саратовской области РФ, сотрудник "контрразведки ЛНР", бывший сотрудник УСБУ в Луганской области.