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Экс-сотрудник СБУ пытался устроить диверсию на железной дороге

Экс-сотрудник СБУ пытался устроить диверсию на железной дороге
16:07 Сегодня Телеграф www.pravda.com.ua Фото: Facebook

Новости Украины: Бывший сотрудник СБУ, ныне один из боевиков Донбасса, пытался взорвать железную дорогу в Харьковской области.

Представитель департамента контрразведки Службы безопасности Украины Владимир Настюк заявил, что бывший сотрудник спецслужбы, а ныне один из боевиков на Донбассе, пытался устроить диверсию на железной дороге в Харьковской области. Об этом он рассказал на брифинге во вторник в Киеве.

"Проведена спецоперация - предупрежден диверсионный акт на одном из объектов транспортной инфраструктуры Харьковской области. Преступление готовилось представителем "ЛНР", - сказал он

По его словам, 17 декабря исполнитель этого преступления - гражданин Украины - заложил взрывное устройств под одним из участков железнодорожного полотна в Харьковской области и направился в оккупированные районы Луганской области, где должен был активировать взрывное устройство.

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Настюк отметил, что взрывчатка заранее была заменена на муляж сотрудниками украинской контрразведки, поэтому взрыв был предотвращен.

Представитель контрразведки рассказал, что организатор этого преступления - уроженец Саратовской области РФ, сотрудник "контрразведки ЛНР", бывший сотрудник УСБУ в Луганской области.

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СБУ, Харьков, Харьковская область, Железная дорога, Экс-СБУшник, Владимир Настюк.
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