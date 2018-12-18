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Отопление для херсонцев подорожает на 25%

Отопление для херсонцев подорожает на 25%
21:22 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины: Члены исполкома во время голосования по этому вопросу исключительным большинством присутствующих на заседании поддержали решение о повышении тарифов.

В Херсоне городскому коммунальному предприятию "Херсонтеплоэнерго" утвердили новые тарифы для населения на тепловую энергию и услугу по централизованному отоплению, увеличив их на 25%.

Соответствующее решение принял во вторник на своем заседании исполком Херсонского городского совета после рассмотрения вопроса "Об установлении тарифов городскому коммунальному предприятию (ГКП) "Херсонтеплоэнерго" на тепловую энергию и услугу по централизованному отоплению, которое предоставляется населению, теплоэнергию для нужд религиозных организаций, бюджетных учреждений и других потребителей Херсона".

"Стоимость газа выросла на 24%. Я предлагаю остановиться на цифре 25% (рост тарифа на тепло — ред.) для населения", — сказал во время обсуждения соответствующего вопроса председательствующий на заседании исполкома городской председатель Владимир Николаенко.

Что же касается других потребителей, то, как было сообщено на заседании исполкома, для них тариф на тепло ГКП "Херсонтеплоэнерго" вырастет на 42%.

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Как заявил городской председатель, для бюджетных учреждений "мы в полном объеме будем возмещать (из городского бюджета рост тарифа — ред.)".

Как сообщалось, крупнейшими теплоснабжающими предприятиями Херсона является государственное АО "Херсонская ТЭЦ" и коммунальное ГКП "Херсонтеплоэнерго". От Херсонской ТЭЦ обогреваются в городе в отопительный сезон 576 многоэтажных домов, а ГКП "Херсонтеплоэнерго" обогревает 562 многоэтажных дома.

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Херсон, Подорожание, Отопление, Тарифы на тепло, Херсонтеплоэнерго, Херсонский городской совет, Цены на отопление.
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