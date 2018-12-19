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Главную елку страны зажгут 19 декабря: В КГГА рассказали о плане мероприятий

Главную елку страны зажгут 19 декабря: В КГГА рассказали о плане мероприятий

Главную елку страны зажгут 19 декабря: В КГГА рассказали о плане мероприятий
04:40 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: В среду в 19.00 на Софийской площади Киева зажгут главную елку Украины.

В среду в 19.00 на Софийской площади Киева официально зажгут главную елку Украины, сообщили в Киевской городской государственной администрации.

"19 декабря, в 19:00 на Софийской площади официально зажгут главную елку Украины. Начнется празднование по случаю открытия главной елки в 18:00", – сказано в сообщении на сайте мэрии во вторник.

Как сообщили в Департаменте культуры, для гостей праздника выступят Наона Orchestra, DeluxeSound Dj's Exclusive Mix - Dj Slap & Наона Orchestra, ILLARIA, Art music school Zabava Group funny kids, актеры фильмы о Святом Николае "Только Чудо", RIYA. Хедлайнернером концерта станет группа "СКАЙ".

В КГГА напомнили, что в этом году 25-метровую елку будут украшать более 1,5 тыс. игрушек и 3 км гирлянд с тысячами ярких фонариков холодного белого цвета, некоторые из которых будут иметь форму кристаллов. Еще одной новинкой станет экран, через который посетители будут передавать праздничные поздравления.

Кроме концерта, гостей праздника будут ждать первый поезд желаний "Полярный Экспресс", несколько фотозон, магический туннель, новогодне-рождественская сувенирная ярмарка, зона сладостей, сказочная аллея чудес и тому подобное.

Чиновники напомнили, что всего на Софийский площади предполагается несколько концертов:

  • 22-23 декабря - праздничный концерт;
  • 24, 25 - празднование Рождества;
  • 30 декабря - праздничный концерт;
  • 31 декабря - встреча Нового Года, праздничный концерт;
  • 1 января - праздничный концерт;
  • 2, 5 января - праздничный концерт;
  • 7 января - праздничный концерт, массовое колядование
  • 12 января - праздничный концерт.

"Обращаем внимание, что согласно распоряжению КГГА, 19 декабря с 16:00 до 22:00 будет запрещено движение транспорта вдоль Владимирского проезда и ул. Владимирской (от дома № 23 на ул. Софиевской до Рыльского переулка)", – сказано в сообщении.

Кроме того, в 24 января 2019 действуют ограничения транспортного движения вдоль Владимирского проезда правой полосы в направлении движения к Михайловской площади. Также в указанный период запретят движение всех видов транспорта вдоль Владимирского проезда (от улицы Малой Житомирской к Михайловской площади).

С 6:00 23 декабря до 08:00 25 декабря запретят движение всех видов транспорта вдоль Рыльского переулка.

Запрет движения вдоль Владимирского проезда и ул. Владимирской (от дома № 23 на ул. Софиевской до Рыльского переулка) будет действовать также: 24 декабря 2018 - с 16:00 до 22:00; 31 декабря 2018 - с 20:00 до 03:00 1 января 2019; 1 января 2019 - с 14:00 до 22:00; 7 января 2019 - с 12:00 до 16:00.

"В связи с этим запретом разрешено движение транспортных средств каждую субботу, каждое воскресенье, в праздничные и нерабочие дни на улице Крещатик до 24 января 2019 года", – подчеркнули в мэрии.

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Киев, КГГА, Елка, Софийская площадь.
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