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Венгрия организует для жителей Берегово курсы по изучению украинского языка

Венгрия организует для жителей Берегово курсы по изучению украинского языка
06:55 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Facebook

Новости Украины: Правительство Венгрии откроет бесплатные курсы украинского языка в Берегове.

Официальный Будапешт начал вкладывать средства в повышение уровня владения украинским языком для этнических венгров, живущих на Закарпатье.

Об этом рассказал на встрече с журналистами в Закарпатской области представитель венгерского правительства, уполномоченный министра по сотрудничеству приграничных регионов Венгрии и Украины Иштван Грежа.

Грежа сообщил, что обучение на курсах будет бесплатным, а цель проекта – снять напряжение в отношениях Украины и Венгрии. Ранее на Закарпатье заработали курсы венгерского для всех желающих, которые также бесплатны.

"Учитывая ситуацию, которая сложилась в отношениях наших стран, я предложил организовать курсы украинского языка для закарпатских венгров параллельно с курсами венгерского языка для закарпатцев. За первые 48 часов, как был объявлен набор на курсы украинского языка, на них записалось более 300 закарпатских венгров", - рассказал он.

"Эти курсы - это жест. Если украинское правительство думает, что закарпатские венгры не знают украинского языка, тогда давайте создадим условия, чтобы люди изучили этот язык", - подчеркнул Иштван Грежа.

Само обучение должно стартовать в начале 2019 года.

"Запись на курсы началась на прошлой неделе. Сами курсы стартуют уже с января. Количество мест на курсы украинского для венгров Закарпатья не ограничено. Сколько будет желающих, стольким мы обеспечим обучение", - пообещал правительственный уполномоченный.

Курсы будут действовать на базе Закарпатского венгерского Института имени Ференца Ракоци II, который также финансируется венгерской стороной, по учебным методикам данного института. Проект воплощает благотворительный фонд Genius, работающий на базе института.

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Венгрия, Закарпатье, Берегово, Иштван Грежа.
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