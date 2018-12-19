Во Львове открыли главную елку (Видео)

Во Львове зажгла огни главная новогодне-рождественская елка. 20-метровая лесная красавица засияла огнями на площади возле Оперного театра. В этом году по доброй традиции ее подарила областному центру жительница села Буда Яворивского района Надежда Петрух. Красавица почти 40 лет росла в ее усадьбе. В знак благодарности за роскошный подарок городской председатель Львова Андрей Садовый подарил Надежде Петрух юбилейную монету короля Данила. Елку украсили яворивскими деревянными игрушками и сотнями метров специальной иллюминации. До открытия главной елки города приурочили церемонию передачи скаутами Вифлеемского огня мира жителям Львова. После этого на площади состоялись театрализованные забавы.