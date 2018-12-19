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Депутаты Киевсовета хотят за три года потратить более четверти миллиарда гривен

Депутаты Киевсовета хотят за три года потратить более четверти миллиарда гривен
09:09 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: kmr.gov.ua

Новости Украины: Во вторник, 18 декабря 2018 года, на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты утвердили городскую целевую программу "Охрана и сохранение культурного наследия города Киева на 2019-2021 годы".

Киевский городской совет во вторник утвердил программу "Охрана и сохранение культурного наследия Киева на 2019-2021 годы, сообщили в Киевской городской государственной администрации.

"Киевский городской совет утвердил городскую целевую программу "Охрана и сохранение культурного наследия Киева на 2019-2021 гг.", – говорится в сообщении на сайте мэрии во вторник.

В своем комментарии по поводу решения, заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский подчеркнул, что все средства будут использованы эффективно и направлены на ключевые задачи – реставрацию памятников, разработку учетных карточек, создание Центра консервации предметов археологии, запуск интернет-портала "Культурное наследие города Киева" и прочее.

Он добавил, что на территории Киева находится 3564 памятника, из которых: национального значения - 344, местного значения - 2021, вновь выявленных объектов культурного наследия - 1199.

В.Мондриевский отметил, что финансирование программы на 3 года определено на уровне 247,7 млн грн. Запланировано проведение реставрационных и ремонтно-реставрационных работ на следующих объектах: Покровская и Крестовоздвиженская церкви, Корпус № 16 - кельи Флоровского монастыря, флигель на ул.Десятинной, Корпус настоятеля и просфорная Братского монастыря на ул.Сковороды, 2 и дом на ул.Сковороды, 9-Б, Жилой дом ювелира Захара Брезгунова на Андреевском спуске, админздание по ул.Борисоглебской, 6 и другие.

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"Всего запланированы реставрационные работы на 11 объектах на общую сумму 74,289 млн грн. Также, среди прочего, средства будут направлены на разработку Плана организации территории ГИАЗ "Древний Киев" - 4 млн грн; на создание коммунального учреждения "Центр консервации предметов археологии" – 2,1 млн грн; установление информационных стендов у объектов культурного наследия с указанием разработанных туристических маршрутов шрифтом Брайля на украинском и английском языках – 2,7 млн грн; организацию и проведение проектных семинаров, семинаров по урбанистике, тренингов, лекториев и конференций, посвященных сохранению, развитию и обновлению культурного наследия Киева - 1,53 млн грн; Организация и проведение мероприятий в рамках "Дней европейского наследия" в городе Киеве - 60 тыс. грн и тому подобное", – сказано в сообщении.

Напомним, Киевсовет присвоил скверу на улице Василия Порика, вблизи домов №№7-9 в Подольском районе, имя Кузьмы Скрябина. Соответствующее решение поддержали на заседании Киевсовета 77 из 83 депутатов.

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Киев, Украина, Киевсовет, 2019 год, Охрана культурного наследия.
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