На Киевщине полицейские остановили автомобиль с похищенным человеком, изъято оружие

Новости Украины: В Киевской области на КПП "Березань" полицейские остановили автомобиль с похищенным мужчиной.

В Киевской области правоохранители остановили микроавтобус для проверки документов у водителя и обнаружили в салоне похищенного мужчину, который кричал о помощи. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Киевской области.

"Во время отработки на КПП Березань автодороги Киев-Харьков полицейские остановили микроавтобус "Volkswagen" с целью проверки документов. Из салона правоохранители услышали крики о помощи. Во время осмотра автомобиля выяснилось, что кроме водителя в машине находятся трое мужчин. Один из них был с телесными повреждениями", - отметили в пресс-службе.

По словам пострадавшего мужчины, его похитили в городе Сумы, били и везли в неизвестном направлении, требуя якобы вернуть долг.

При осмотре машины полицейские обнаружили и изъяли короткоствольное и автоматическое оружие. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства. В ближайшее время будет дана правовая квалификация происшествия.

По данному факту полиция Киевщины открыла уголовное производство по ч. 2 ст.146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека). Трое злоумышленников задержаны и находятся в изоляторе временного содержания.