Появился новый способ оплатить вход в столичный ботанический сад

Новости Украины: Вход в Национальный ботсад отныне можно оплатить бесконтактно.

Заплатить за входной билет в Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко НАН Украины отныне можно с помощью бесконтактной технологии.

Об этом говорится в пресс-релизе компании Mastercard, имеющемся в распоряжении.

"Компания Mastercard, ПриватБанк и Национальный ботанический сад им. Гришко НАН Украины (НБС) запустили бесконтактную оплату входных билетов в ботанический сад", - говорится в сообщении.

На специально оборудованном желтом турникете возле входа заработала технология бесконтактной оплаты Mastercard: благодаря этому оплатить вход в сад теперь можно в одно касание банковской картой любого банка мира различных платежных систем или с помощью платежного устройства с NFC. ПриватБанк стал банком-эквайером проекта.

Для оплаты взрослого билета достаточно поднести бесконтактную карточку или платежное устройство к желтому турникету на входе. Для того чтобы осуществить оплату за детский билет, необходимо нажать на турникете кнопку с соответствующим обозначением и после этого поднести карточку к считывающему элементу.

Стоимость билета для взрослого - 50 грн, для ребенка от 6 лет - 20 грн, а для ребенка до 6 лет вход бесплатный. Рассчитываясь за билеты бесконтактно, гости Национального ботанического сада не будут платить никаких комиссий.