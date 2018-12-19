Скачать
Среда, 19.12.2018
Турчинов: Украина снова направит корабли в Керченскую протоку
Турчинов: Украина снова направит корабли в Керченскую протоку
Утвержден временный порядок растаможки &quot;евроблях&quot;
Утвержден временный порядок растаможки "евроблях"
Цыганков - лучший футболист чемпионата Украины в декабре
Цыганков - лучший футболист чемпионата Украины в декабре
Во время реставрации кафедрального собора в Армении нашли древнюю фреску
Во время реставрации кафедрального собора в Армении нашли древнюю фреску

На Днепропетровщине нашли больше 15 тонн детонаторов

На Днепропетровщине нашли больше 15 тонн детонаторов
15:29 Сегодня Телеграф ГУНП в Днепропетровской области Фото: ГУНП

Новости Украины: Вчера,18 декабря, полицейские провели санкционированный обыск на складе одного из предприятий в Никополе.

Также изъято кустарное оборудование, с помощью которого детонаторы могли разбирать на детали.

На складе одного из предприятий города Никополь Днепропетровской области правоохранители изъяли около 15 тонн взрывателей к снарядам калибра 122 мм и 125 мм.

Как сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины, 18 декабря сотрудники Департамента стратегических расследований Нацполиции совместно с детективами Главного следственного управления с привлечением взрывотехников и спасателей провели санкционированный обыск в складском помещении одного из предприятий Никополя.

На Киевщине полицейские остановили автомобиль с похищенным человеком, изъято оружие

"В ходе обыска изъято около 15 тонн взрывателей к снарядам калибра 122 мм и 125 мм. Также правоохранители выявили кустарное оборудование, с помощью которого детонаторы могли разбирать на детали. Поэтому люди, которые осуществляли манипуляции с детонаторами подвергали опасности не только себя, но и окружающих", - говорится в сообщении.

Главным следственным управлением начато уголовное производство по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Полиция выясняет происхождение детонаторов и устанавливает лиц, причастных к их хранению.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Полиция, Никополь, Днепропетровская область, Снаряды, Детонаторы.
загрузка...
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 День святого Николая 2018: поздравления в прозе и стихах для родных и друзей
02 День святого Николая 2018: красивые поздравления и открытки
03 В декабре украинцам выплатят сразу две пенсии
04 Гороскоп на сегодня, 19 декабря 2018: все знаки Зодиака
05 Мороз и солнце: синоптики рассказали, какой будет погода на День святого Николая
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Мороз и солнце: синоптики рассказали, какой будет погода на День святого Николая
Мороз и солнце: погода на День святого Николая
Стало известно, когда и при каких условиях Украина получит второй транш ЕС
Стало известно, когда Украина получит второй транш ЕС
В декабре украинцам выплатят сразу две пенсии
В декабре украинцам выплатят сразу две пенсии
Поздравления с Днем Святого Николая 2018 в стихах, красивые открытки
Поздравления с Днем Святого Николая 2018 в стихах, красивые открытки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь