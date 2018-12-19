На Днепропетровщине нашли больше 15 тонн детонаторов

Новости Украины: Вчера,18 декабря, полицейские провели санкционированный обыск на складе одного из предприятий в Никополе.

Также изъято кустарное оборудование, с помощью которого детонаторы могли разбирать на детали.

На складе одного из предприятий города Никополь Днепропетровской области правоохранители изъяли около 15 тонн взрывателей к снарядам калибра 122 мм и 125 мм.

Как сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины, 18 декабря сотрудники Департамента стратегических расследований Нацполиции совместно с детективами Главного следственного управления с привлечением взрывотехников и спасателей провели санкционированный обыск в складском помещении одного из предприятий Никополя.

"В ходе обыска изъято около 15 тонн взрывателей к снарядам калибра 122 мм и 125 мм. Также правоохранители выявили кустарное оборудование, с помощью которого детонаторы могли разбирать на детали. Поэтому люди, которые осуществляли манипуляции с детонаторами подвергали опасности не только себя, но и окружающих", - говорится в сообщении.

Главным следственным управлением начато уголовное производство по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Полиция выясняет происхождение детонаторов и устанавливает лиц, причастных к их хранению.