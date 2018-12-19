Боевики дважды открывали огонь по позициям ВСУ на Донецком направлении

Новости Украины: Сегодня, 19 декабря, потерь среди украинских военных на Донбассе нет.

От начала суток российско-оккупационные войска дважды открывали огонь по позициям ВСУ. Об этом во время брифинга заявил спикер Минобороны Максим Праута.

"От начала этих суток до 12 часов враг совершил 2 обстрела позиций подразделений Объединенных сил на Донецком направлении. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет, ситуация полностью контролируемая украинскими подразделениями", - сказал спикер.

Спикер сообщил, что неподалеку Новотроицкого с 8.30 оккупанты в течение получаса применяли станковый противотанковый гранатомет, а после 11-й вели огонь из пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия по нашим опорных пунктах вблизи Чермалык.

Как сообщалось ранее, На границе с Россией в Черниговской области открыли новый пункт пограничной службы "Леоновка".