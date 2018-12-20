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Прокуратура: подозреваемый в диверсии на ж/д в Харьковской области взят под стражу

Прокуратура: подозреваемый в диверсии на ж/д в Харьковской области взят под стражу
01:26 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: 17 декабря, гражданин Украины, заложил взрывное устройство под одним из участков железнодорожного полотна в Харьковской области.

Суд избрал меру пресечения подозреваемому в подготовке и организации теракта на железной дороге в Харьковской области.

"Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как сообщалось, 18 декабря представитель департамента контрразведки СБУ Владимир Настюк заявил о предотвращении диверсии на одном из объектов транспортной инфраструктуры Харьковской области. По его словам, 17 декабря исполнитель, гражданин Украины, заложил взрывное устройств под одним из участков железнодорожного полотна в Харьковской области и направился в неподконтрольную правительству часть Луганской области, где должен был активировать взрывное устройство.

Взрывчатка заранее была заменена на муляж сотрудниками украинской контрразведки, поэтому взрыв был предотвращен.

Организатор диверсии - уроженец Саратовской области РФ, сотрудник "контрразведки ЛНР", бывший сотрудник Управления СБУ в Луганской области.

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Прокуратура, Харьковская область, Подозреваемый, Диверсия на ж/д вокзале.
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