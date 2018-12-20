В Одессе обезвредили банду, которая занималась поджогами по всей Украине

Новости Украины: Последний поджог был несколько месяцев назад на территории Лиманского района Одесской области..

В Одесской области правоохранители в ходе спецоперации обезвредили преступную группировку, которая по заказу поджигала имущество предпринимателей и других людей по всей Украине, сообщил спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.

"Правоохранители вышли на след и сейчас задержали 4-х представителей преступной группы, которые скрывались на территории Одессы", - написал А.Лысенко на странице в Фейсбуке.

Спикер отметил, что "группировка работала на заказ, а именно - занималась поджогами имущества: зданий, автомобилей предпринимателей и других граждан".

По информации прокуратуры, последний поджог частной собственности зафиксировано несколько месяцев назад на территории Лиманского района Одесской области.

В настоящее время правоохранители принимают меры по установлению заказчиков преступлений.