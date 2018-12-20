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Двух руководителей "Укргазвыдобування" задержали за взятку

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Двух руководителей &quot;Укргазвыдобування&quot; задержали за взятку
16:29 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri

Новости Украины: Два руководителя производственных направлений "Укргазвыдобування" задержаны за получение откатов, в компании проходят обыски.

Правоохранители задержали начальника механико-энергетического департамента АО "Укргазвыдобування" (УГВ) Владимира Микитина и директора по подготовке и транспортировке газа УГВ Александра Гордиенко, которые наладили схему получения отката за госзаказ.

"Сегодня задержаны двое должностных лиц "Укргазвыдобування", которые наладили схему получения 10% отката за госзаказ", - сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг.

По словам генпрокурора, по данным следствия, за сентябрь-декабрь начальник механико-энергетического департамента "Укргазвыдобування" Владимир Микитин и директор по подготовке и транспортировке газа Александр Гордиенко получили 16 млн 840 тыс. грн.

"При получении очередного транша в 9 млн грн злоумышленники задержаны. Попытка выбросить в окно кучи денег не повлияет на ход следствия. Подаренный чиновнику Ленд Крузер (автомобиль Toyota Land Cruiser – ред.) тоже учтем", - добавил он.

Он отметил, что дело реализовано Службой безопасности Украины, Генеральной прокуратурой и Специализированной антикоррупционной прокуратурой в сотрудничестве с главой правления НАК "Нафтогаз Украины" Андреем Коболевым.

Как сообщается на сайте АО "Укргазвыдобування", утром 20 декабря в офисе компании осуществляются обыски органами прокуратуры. Также накануне вечером, 19 декабря, обыски прошли у нескольких руководителей производственных направлений УГВ, что в дальнейшем и привело к обыскам в офисе компании.

"Со своей стороны "Укргазвыдобування" сотрудничает с представителями правоохранительных органов и предоставляет всю необходимую документацию. В случае выяснения вины сотрудников, к ним будут применены соответствующие меры", - сказано в сообщении на сайте компании.

В УГВ подчеркнули, что каждый работник компании в своей работе с партнерами должен неукоснительно соблюдать указанные корпоративные ценности, а "коррупция и двойные стандарты неприемлемы в любом виде".

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Нафтогаз, Взятка, Коррупция, Укргазвыдобування, Обыски, УГВ.
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