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Резонансное ДТП в Харькове: стало известно, с какой скоростью ехала Зайцева

Резонансное ДТП в Харькове: стало известно, с какой скоростью ехала Зайцева
18:58 Сегодня Телеграф Харьков.UA.

Новости Украины: Экспертиза установила, что автомобиль фигурантки резонансного ДТП в Харькове Елены Зайцевой в среднем двигался со скоростью 106 км/час.

Экспертиза Днепропетровского научно-исследовательского института судебно-медицинских экспертиз определила, что автомобиль Елены Зайцевой, которую обвиняют в причинении ДТП в Харькове, в среднем двигался со скоростью 106 км в час.

Об этом 20 декабря сообщает местное издание Харьков.UA. Отмечается, что Киевский районный суд Харькова, который рассматривает дело, приобщил к материалам выводы автотехнической экспертизы Днепропетровского института экспертиз.

"Оценка этих доказательств будет предоставлена судом в совещательной комнате при принятии судебного решения по делу", - сказал судья Виктор Попрас.

Экспертизу в Днепре инициировал защитник обвиняемого водителя Volkswagen Touareg Геннадия Дронова Сергей Перепелица.

Сообщается, что выводы экспертов, Перепелица на заседании не озвучил.

В то же время защитник Дронова сказал, что экспертам удалось установить среднюю скорость Lexus, расстояние между участниками ДТП в момент начала движения Volkswagen и факт возможности избежать ДТП.

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"Я могу рассказать несколько ключевых моментов. Кроме тех величин, которые необходимо было установить, первое - это установление средней скорости автомобиля Lexus. Скорость была установлена 106 км/ч. Далее - расстояние, на котором был автомобиль Lexus от автомобиля Volkswagen в момент начала движения Volkswagen - около 120 метров ", - сказал Перепелица.

"Третий момент - то, что водитель автомобиля Lexus мог остановить свой автомобиль к своей стоп-линии, до перекрестка в случае, если бы двигался с установленной скоростью, то есть избежать ДТП путем нажатия на тормоз, было бы возможным", - сказал адвокат журналистам. Следующее заседание по делу назначено на 15:00 8 января.

Как сообщалось, вечером 18 октября в Харькове автомобиль Lexus под управлением женщины-водителя 1997 года рождения, проезжая на запретительный сигнал светофора, на большой скорости врезался в автомобиль Volkswagen Touareg.

Во время заседания об избрании меры пресечения подозреваемой в харьковском ДТП с 5 погибшими Елене Зайцевой сторона обвинения сообщила, что в ее крови обнаружили опиаты.

Второй участник аварии на улице Сумской в Харькове - водитель автомобиля Volkswagen Touareg 49-летний Геннадий Дронов - сделал официальное заявление касательно ДТП. Водитель автомобиля Volkswagen утверждает, что он двигался на зеленый сигнал светофора, в то время как Lexus ехал на бешеной скорости и появился "из ниоткуда".

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ДТП, Харьков, ДТП в Харькове, Елена Зайцева, Геннадий Дронов.
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