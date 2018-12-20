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Четверг, 20.12.2018

Креативные пожарные: в Днепре спасатели сняли новогодний клип (Видео)

В Днепре сотрудники ГСЧС решили оригинальным способом напомнить о том, что новогодние праздники должны проходить безопасно и сняли клип. Соответствующее видео появилось на канале службы в YouTube. В самостоятельно написанной песне спасатели рассказывают, куда звонить в чрезвычайных ситуациях и призывают водителей пропускать пожарные машины. Для записи песни и съемки клипа актеров не приглашали, все делали собственными силами. Напомним, несколькими днями ранее в Днепропетровской области произошел пожар в жилом доме, есть жертвы. Ранее в Измаиле в жилом доме сгорели три квартиры. Очевидцы утверждают, что на балконе одной из квартир прогремели два взрыва. Ее хозяин получил ожоги и был госпитализирован.
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Спасатели, Клип, Новый год, ГСЧС.
19:46 Сегодня Телеграф
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