Креативные пожарные: в Днепре спасатели сняли новогодний клип (Видео)

В Днепре сотрудники ГСЧС решили оригинальным способом напомнить о том, что новогодние праздники должны проходить безопасно и сняли клип. Соответствующее видео появилось на канале службы в YouTube. В самостоятельно написанной песне спасатели рассказывают, куда звонить в чрезвычайных ситуациях и призывают водителей пропускать пожарные машины. Для записи песни и съемки клипа актеров не приглашали, все делали собственными силами. Напомним, несколькими днями ранее в Днепропетровской области произошел пожар в жилом доме, есть жертвы. Ранее в Измаиле в жилом доме сгорели три квартиры. Очевидцы утверждают, что на балконе одной из квартир прогремели два взрыва. Ее хозяин получил ожоги и был госпитализирован.