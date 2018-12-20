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На Днепре закрыли навигацию

На Днепре закрыли навигацию
21:17 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: Госгидрография завершила снятия навигационной обстановки на р. Днепр, а также на других главных внутренних водоемах страны.

Государственное учреждение "Госгидрография" завершило снятие навигационной обстановки на р. Днепр.

По его данным, средства навигационного оборудования снято вдоль всей главной водной магистрали Украины, а именно - от границы с Беларусью до устья Днепра, а также на реках Припять и Южный Буг.

Сразу после отгрузки буев на берег началась их подготовка к новому навигационному сезону, который, согласно прогнозу, стартует в марте следующего года.

"Судоходство на Днепре с использованием светящихся средств навигационного оборудования завершено. Специалисты "Госгидрографии" проработали более 1 тыс. км и сняли более 1 тыс. буев", - отмечается в сообщении.

В то же время на своих штатных местах находятся всесезонные буи типа "сигары".

Как сообщалось, ранее были определены следующие даты открытия и закрытия навигации на судоходных гидротехнических сооружениях: Каховский шлюз – 20 марта - 5 декабря, Запорожский – 20 марта - 4 декабря, Днепродзержинский шлюз – 27 марта - 22 ноября, Кременчугский шлюз – 27 марта - 22 ноября, Каневский шлюз – 2 апреля - 15 ноября, Киевский шлюз – 2 апреля - 15 ноября 2018 года.

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Все по теме:

Днепр, Припять, Навигация, Южный Буг, Госгидрография.
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