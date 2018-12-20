В Кривом Роге мать с ребенком на руках выпрыгнула из окна с 10 этажа

Новости Украины: В Кривом Роге 20 декабря женщина с 4-летним сыном на руках выпрыгнула из окна 10 этажа и разбилась насмерть.

20 декабря в Кривом Роге мать с ребенком на руках выпрыгнула из окна 10 этажа. Об этом сообщает полиция Кривого Рога. Оба от полученных травм погибли сразу на месте. Женщине было 28 лет, а ее сыну – четыре. Жила она в соседнем доме.

В полиции уже открыли уголовное производство по статье самоубийство. "Что именно могло вызвать это, мы устанавливаем. Продолжается досудебное расследование",– заявила пресс-секретарь Нацполиции Днепропетровщины Анна Старчевская.

"Ребенок лежал здесь, а там мать на скамейку упала. Неплохо одеты", – рассказал житель дома.

Женщина не оставила никакой предсмертной записки. Жители ломают голову над тем, как она могла попасть в подъезд, ведь внизу стоит домофон. А погибшая с ребенком и вовсе жили в другом районе города. Отец семейства давно уехал на заработки за границу. С ним уже связались правоохранители.

Случайно женщина не могла выпасть из окна, так как там стоит слишком высокая бетонная ограда. Соседи не слышали никаких необычных звуков или следов борьбы. А уборщица, которая за несколько минут до трагедии прибиралась в парадном, не видела погибших. Полиция открыла уголовное дело по факту самоубийства.