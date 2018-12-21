Скачать
Пятница, 21.12.2018
Украина получила транш МВФ: международные резервы превысили $20 млрд
Украина получила транш МВФ: международные резервы превысили $20 млрд
Национальное собрание Франции приняло меры по &quot;желтым жилетам&quot;
Национальное собрание Франции приняло меры по "желтым жилетам"
Главные спортивные победы Украины в 2018 году
Главные спортивные победы Украины в 2018 году
Назначен первый штраф за &quot;нелегальный&quot; запуск спутников
Назначен первый штраф за "нелегальный" запуск спутников

На главном вокзале Львова ночью проводилась массовая эвакуация

На главном вокзале Львова ночью проводилась массовая эвакуация
09:46 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: Около трехсот человек эвакуировали ночью с железнодорожного вокзала Львова из-за ложного сообщения о минировании.

Сообщение анонима о взрывном устройстве на железнодорожном вокзале Львова, поступившее в полицию ночью, оказалось фальшивым, сообщает отдел коммуникации главного управления Нацполиции во Львовской области.

Согласно обнародованной в пятницу информации, примерно в 1:20 ночи неизвестный позвонил на спецлинию "102" и сообщил о минировании здания главного железнодорожного вокзала во Львове. На место прибыли сотрудники полиции. Из здания вокзала вывели около 300 пассажиров и сотрудников железной дороги.

Рано утром под Киевом опрокинулась "маршрутка": 8 человек в больнице

В результате проверки вокзала и прилегающей территории взрывоопасных и подозрительных предметов не обнаружили.

По указанному факту открыто уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного частью первой статьи 259 УК Украины (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения и повреждения объектов собственности).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Львов, Железнодорожный вокзал, Минирование, Нацполиция, Львовский вокзал.
загрузка...
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 На Азовском море создадут военную базу
02 Гороскоп на сегодня, 21 декабря 2018: все знаки Зодиака
03 Что нельзя делать на Новый год 2019: главные запреты новогодней ночи
04 Стало известно, когда заработает фото- и видеофиксация нарушений ПДД
05 Биатлон. Результаты мужского спринта в Нове-Место 20.12.2018
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Погода на праздничные выходные: температурные &quot;качели&quot; и снег
Погода на праздничные выходные
Экономика Украины постепенно выходит из тени: новый отчет МЭРТ
Экономика Украины постепенно выходит из тени
Марчук: Россия отказалась от собственного предложения по обмену пленными
РФ отвергла два варианта обмена пленными
Надя Дорофеева полезла целоваться к бывшей жене Потапа
Надя Дорофеева полезла целоваться к бывшей жене Потапа
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь