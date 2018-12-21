На главном вокзале Львова ночью проводилась массовая эвакуация

Новости Украины: Около трехсот человек эвакуировали ночью с железнодорожного вокзала Львова из-за ложного сообщения о минировании.

Сообщение анонима о взрывном устройстве на железнодорожном вокзале Львова, поступившее в полицию ночью, оказалось фальшивым, сообщает отдел коммуникации главного управления Нацполиции во Львовской области.

Согласно обнародованной в пятницу информации, примерно в 1:20 ночи неизвестный позвонил на спецлинию "102" и сообщил о минировании здания главного железнодорожного вокзала во Львове. На место прибыли сотрудники полиции. Из здания вокзала вывели около 300 пассажиров и сотрудников железной дороги.

В результате проверки вокзала и прилегающей территории взрывоопасных и подозрительных предметов не обнаружили.

По указанному факту открыто уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного частью первой статьи 259 УК Украины (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения и повреждения объектов собственности).