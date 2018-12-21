В Киеве на пяти улицах люди остались без воды: адреса

Новости Украины: 21 декабря в Киеве дома на пяти улицах остались без воды из-за аварии.

Диспетчерская служба Киевводоканала информирует о проведении ремонтных работ на сети холодного водоснабжения.

Об этом сообщает ведомство на странице в Facebook.

"По состоянию на 16:00 21-го декабря ремонтные бригады Киевводоканала работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения, которые были зафиксированы Главной диспетчерской", - говорится в сообщении.

Как отмечается, временно отсутствует водоснабжение по адресам: ул. Городская, 2; ул. Даниила Щербакивского, 37; ул. Дорогожицкая, 18А, 16, 14А; ул. Елены Телиги, 15; ул. Маршала Малиновского, 25, 25В; пр-т Лесной, 31; ул. Кубанской Украины, 20, 22, 24Б; бул. Вацлава Гавела, 21Б, 21В; ул. Новополевая, 97Б, 99, 99-А, 101, 101А; ул.Смоленская, 3.

"Ориентировочный срок ликвидации повреждений: 1 сутки. Приносим извинения за временные неудобства", - обращается ведомство. Более подробную информацию можно узнать, позвонив в диспетчерскую службу Киевводоканала - 15-81, (044) 200-73-01.