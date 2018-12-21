День в зоне ООС: боевики три раза открывали огонь, обошлось без потерь

Новости Украины: Незаконные вооруженные формирования в пятницу осуществили три обстрела позиций объединенных сил, без потерь.

В пятницу, 21 декабря, боевики на Донбассе три раза обстреляли украинских военных.

Как сообщает пресс-центр ООС, с полуночи и по состоянию на 18:00 российские оккупационные войска 3 раза нарушили режим прекращения огня.

"Потерь среди военнослужащих объединенных сил за сутки нет", - сообщается на странице пресс-центра в Фейсбуке. Враг применил минометы калибра 120 мм в районе населенного пункта Крымское на Луганском направлении.

Вблизи Чермалыка, Лебединского противник задействовал гранатометы различных систем. Кроме того, на Мариупольском направлении боевики стреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Обороняющиеся подразделения подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств. (…) Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - отметили в пресс-центре.