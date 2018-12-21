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Экологи добились через суд остановки асфальтобетонного завода на Черниговщине

Экологи добились через суд остановки асфальтобетонного завода на Черниговщине
19:36 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Суд остановил асфальтобетонный завод на Черниговщине из-за экологической угрозы.

Черниговский окружной административный суд признал работу асфальтобетонного завода в селе Равнополье Черниговского района грозящим окружающей среде, жизни и здоровью людей, и запретил его эксплуатацию.

Об этом сообщила Государственная экологическая инспекция в Черниговской области.

"Черниговский окружной административный суд удовлетворил иск Государственной экологической инспекции в Черниговской области и запретил эксплуатацию асфальтобетонного завода ДС-158. Суд пришел к заключению, что дальнейшая работа предприятия в селе Равнополье Черниговского района создает угрозу окружающей среде, жизни и здоровью людей", - говорится в сообщении.

В экоинспекции отмечают, что своей деятельностью завод создал неблагоприятные условия для проживания граждан. Местные жители жаловались на задымление территории населенного пункта и организовывали акции протеста на автомобильной трассе.

Проведенная экологами проверка выявила, что устаревшее газоочистное оборудование завода не отвечает современным требованиям и не обеспечивает эффективной очистки выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Предписание экологов по остановке завода и замена очистного оборудования не были выполнены.

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Все по теме:

Черниговская область, Суд, Завод, Госэкоинспекция, ДС-158.
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