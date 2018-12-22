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Глава НСЖУ прокомментировал блокирование редакции Zaxid.net радикалами

Глава НСЖУ прокомментировал блокирование редакции Zaxid.net радикалами
01:22 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины: Сергей Томиленко назвал пикетирование редакции Zaxid.net в Львове радикальными активистами показательной акцией устрашения журналистов.

Председатель Национального союза журналистов Сергей Томиленко назвал пикетирование редакции Zaxid.net в Львове радикальными активистами показательной акцией устрашения журналистов.

Об этом председателям НСЖУ написал в Facebook.

"Очередная показательная акция устрашения украинских журналистов. На этот раз во Львове. Журналисты информагентства" Zaxid.net "были заблокированы толпой радикальных "активистов". Дымовые шашки, толкотня, попытка прорваться в редакцию. По словам руководителя агентства Олега Онисько, это - акция прямого запугивания журналистов, реакцией на материалы "Zaxid.net", - отметил Томиленко.

Он добавил, что юристы медиа-холдинга (в который также входят 24 канал и "Радио Люкс") еще изучают, как лучше реагировать на блокирование деятельности СМИ.

"Но руководство Национальной полиции и во Львове, и в Киеве информировано об инциденте, поэтому должно открываться уголовное производство о препятствовании профессиональной деятельности журналистов", - подчеркнул председатель НСЖУ.

Как считают в информагентстве Zaxid.net, причиной пикета и попытки захвата редакции стали публикации о злоупотреблениях по выделению земли участникам АТО.

По их данным, пикетировали редакцию около сотни участников различных общественных организаций, преимущественно из «Развития общества», Нацкорпуса и ОО «УСУ АТО», которые сегодня, 21 декабря, участвовали в анонсированной ранее акции протеста, посвященной пятой годовщине Революции Достоинства, в ходе которой они намеревались пикетировать прокуратуру Львовской области, главный офис полиции и Львовскую ОГА.

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Все по теме:

Украина, НСЖУ, Радикалы, Новости Украины, Сергей Томиленко, Блокирование редакции Zaxid.net.
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