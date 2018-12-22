Скачать
Суббота, 22.12.2018
Атомный авианосец США зашел в Персидский залив
Атомный авианосец США зашел в Персидский залив
Французские &quot;желтые жилеты&quot; готовятся к акциям протеста
Французские "желтые жилеты" готовятся к акциям протеста
Хачериди: Думаю, Динамо пройдет Олимпиакос
Хачериди: Думаю, Динамо пройдет Олимпиакос
Врачи назвали фруктовый сок, полезный для кожи и глаз
Врачи назвали фруктовый сок, полезный для кожи и глаз

Сотрудники ГФС провели обыски в офисах производителей алкоголя

Сотрудники ГФС провели обыски в офисах производителей алкоголя
05:56 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: ГФС Украины провели обыски в офисах производителей алкоголя по делу трехлетней давности о незаконном производстве алкогольной и другой подакцизной продукции.

Сотрудники Государственной фискальной службы (ГФС) Украины провели обыски в офисах производителей алкоголя по делу трехлетней давности о незаконном производстве алкогольной и другой подакцизной продукции, сообщил народный депутат Сергей Лещенко.

"По моей информации, сегодня по всей стране в десятки офисов производителей алкоголя вошли сотрудники налоговой с намерением наложить арест на всю продукцию. Это коснулось всех, в том числе – легальных производителей водки… Следственные действия проходят в рамках уголовного дела трехлетней давности. Видеофиксация на обысках не проводится. "Наезд" совершен как раз в тот день, когда парламент разошелся на три недели без заседаний", - написал С.Лещенко в Facebook.

Согласно документу, опубликованному депутатом, следственный судья Приморского районного суда Одессы Виталий Куцаров 12 декабря разрешил следственному управлению финансовых расследований Офиса крупных плательщиков налога ГФС проводить обыски на предприятиях, которые якобы имеют возможность незаконно производить ликеро-водочную продукцию. Обыски связаны с расследованием незаконного массового производства алкоголя, зарегистрированным в октябре-2015.

По данным ГФС, обнародованным в постановлении суда, около 60% украинского ликеро-водочного рынка находится в "теневом" обороте. В Украине работает 26 ликеро-водочных заводов, на девять из них приходится 85% рынка.

В перечень предприятий, на которых суд разрешил обыск, в частности, вошли Луцкое МПД ГП "Укрспирт", "Атлантис", "Стронгдринк", "Абсолютный стандарт", Львовский, Житомирский, Одесский, Полтавский, Черниговский ликеро-водочные заводы, "Алкогольно-безалкогольный комбинат "Днепр", "Буассон Элит "Бельведер Групп", "Золотоноский Златогор" и другие.

В "АБК "Днепр" комментировать ситуацию отказались.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Новости Украины, Государственная фискальная служба, ГФС Украины.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Порошенко: Опасность российской агрессии сохраняется
02 Новый год 2019: все, что нужно знать о символе 2019 года Желтой Земляной Свиньи
03 Биатлон. Результаты женского спринта в Нове-Место 21.12.2018
04 Беринчик - Кристобаль: на вечере бокса в Киеве ожидается аншлаг
05 Украина почти ликвидировала дефицит бюджета-2018
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Потепление будет недолгим: в Украине снова ударят морозы
Потепление будет недолгим: в Украине снова ударят морозы
Порошенко: Опасность российской агрессии сохраняется
Порошенко: Опасность российской агрессии сохраняется
Совет ЕС продлил экономические санкции против России
Совет ЕС продлил экономические санкции против России
Популярные заблуждения о пользе воды с лимоном
Популярные заблуждения о пользе воды с лимоном
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь