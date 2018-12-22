Суд отпустил под залог полицейских, подозреваемых в избиении в метро

Новости Украины: Суд определил залоги ранее взятым под стражу четырем работникам сектора патрульной полиции, подозреваемым в насилии в отношении задержанных.

Харьковский апелляционный суд определил залоги ранее взятым под стражу четырем работникам сектора патрульной полиции в метрополитене Харькова, подозреваемым в насилии в отношении задержанных.

Об этом в пятницу рассказала пресс-секретарь прокурора Харьковской области Вита Дубовик.

"Трем суд назначил залог по почти 140 тысяч гривен, четвертому - почти 110 тысяч гривен. К сожалению, это решение суда не обжалуется, поэтому мы не можем пойти дальше и добиваться справедливости в этом вопросе", - сказала пресс-секретарь прокуратуры.

Она подчеркнула, что позиция прокуратуры осталась неизменной.

"На всех этапах следствия мы считали, что все подозреваемые в этом уголовном производстве, независимо от их уровня участия в преступлении, должны были находиться под стражей, поскольку это люди, наделенные властью и полномочиями, люди, которые действительно могут влиять на свидетелей и на потерпевших" - сказала Дубовик.

По ее словам, в деле пока 6 подозреваемых и 5 эпизодов. Назначен ряд экспертиз, допрошено более 20 человек, совершено несколько следственных экспериментов, в том числе и опознания.