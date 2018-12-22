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Зона ЧАЭС становится все более привлекательной для туристов

Зона ЧАЭС становится все более привлекательной для туристов
11:57 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: Чернобыльская зона бьет рекорды посещаемости туристов за последние годы.

В последние годы популярность экскурсий в зону отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС растет.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на министра экологии и природных ресурсов Украины Остапа Семерака.

"По данным министерства, в этом году зону отчуждения посетили более 63 тысяч человек. В 2017 году эта цифра составляла более 49 тысяч, в 2016-м - более 36 тысяч", - говорится в сообщении.

В то же время, как отметил Семерак, за весь 2014 год в зоне отчуждения побывали около восьми тысяч человек.

Напомним, весной Государственное специализированное предприятие "Чернобыльская АЭС" сообщило об открытии программ ознакомительных визитов на станцию для всех желающих. Для посещения ЧАЭС необходимо заполнить онлайн-заявку на сайте станции.

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Украина, Черниговская область, Чернобыль, Зона отчуждения, Чернобыльская зона.
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