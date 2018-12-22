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В центре Львова на рождественской ярмарке произошел пожар, есть пострадавшие

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В центре Львова на рождественской ярмарке произошел пожар, есть пострадавшие
15:05 Сегодня Телеграф Фото: ГСЧС

Новости Украины: В центре Львова на рождественской ярмарке произошел пожар в деревянном домике, пострадали три человека.

В пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям во Львовской области сообщили, что в субботу, 22 декабря в 13:15 к спасателям поступило сообщение о пожаре в торговом павильоне на проспекте Свободы в г.. Львове.

По информации, пожар перекинулся на 2 соседние торговые павильоны. Предварительно результате пожара травмированы 4 человека.

Как отмечают свидетели происшествия, перед возгоранием на ярмарке произошел взрыв.

Специалистам удалось локализовать пожар в 13:26, ликвидировать в 13:32. К ликвидации пожара привлекли два пожарно-спасательных подразделения. Причина возникновения возгорания устанавливается. Информация о пострадавших будет уточняться.

Как сообщалось ранее, в  Ивано-Франковской области в ночь на 22 декабря горел отель, в котором летом этого года отравились 11 детей. Жертв и пострадавших нет. К тушению привлекалось 48 человек. личного состава и 11 ед. техники ГСЧС. Как сообщает местное издание kurs.if.ua, горел отель "Водопад". Он расположен на берегу реки Прут в 30 км от горнолыжного курорта "Буковель".

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