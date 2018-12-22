Закарпатская ОГА использовала 97% государственных субвенций на ремонт дорог

Новости Украины: Закарпатье использовало 97% Дорожного фонда на ремонт автодорог.

Закарпатье использовало 97% Дорожного фонда на ремонт дорог, а все, что не успели использовать, пойдет на содержание дорог в зимний период.

Об этом заявил председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль на своем официальном сайте.

"По состоянию на 22 декабря Закарпатская область использовала 212 млн 199,478 тыс. грн с 218 млн 740,300 тыс. грн субвенции из государственного бюджета на средний текущий и капитальный ремонт автодорог областного, районного и муниципального значения. В процентных показателях использование средств составляет 97%. Остальные 6,5 миллиона гривень остается на содержание областных и районных дорог в зимний период (закупка соли и сыпучих материалов, топлива, выплата зарплаты работникам Облавтодора и тому подобное)", - заявил Москаль.

По его словам, если этих средств окажется недостаточно, дополнительное финансирование на содержание дорог выделят местные бюджеты.

При этом, на Закарпатье еще остается масса неотремонтированных дорог, но в пределах финансирования, выделенного для восстановления дорожного покрытия, в области сделали все возможное. По словам Москаля, столько ремонтов, как за последние три года в области не делалось со времени обретения Украиной независимости.