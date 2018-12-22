В КГГА прокомментировали ситуацию с судебными исками по коммунальным тарифам

Новости Украины: У Кличко прокомментировали иски против коммунальных тарифов.

Судебные иски по тарифам исключительно муниципальных жилищно-эксплуатационных организаций - это попытка дестабилизировать ситуацию с обслуживанием 8,5 тыс. жилых домов, увеличить дефицит работников отрасли.

Об этом заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев, сообщает пресс-служба КГГА.

Он сообщил, что 20 декабря город получил сообщение: административный суд отклонил апелляционное заявление об обжаловании решения Окружного суда г. Киева о незаконности распоряжения КГГА от 6 июня 2017 года. Этим распоряжением утверждены тарифы на уборку домов и придомовых территорий, то есть цены коммунальных жилищных организаций, по которым осуществляется обслуживание для 8,5 тыс. домов Киева.

Сейчас по указанному решению готовится кассационная жалоба.

"Очень жаль, что жизнедеятельность Киева, вопросы стабильного оказания услуг для почти двух миллионов киевлян, работа нескольких тысяч работников - дворников, слесарей, мастеров - становится разменной монетой в политической борьбе. Во-первых, указанный тариф - это объективная и реальная стоимость услуг коммунальных жилищных организаций. Она включает 16 видов работ, в том числе обслуживание домовых сетей, противоаварийные работы, освещение, электрификацию лифтов и прочее. Во-вторых, цена является одной из самых низких в Киеве - 5-7 гривень за квадратный метр в среднем. Она существенно ниже, чем цена, например, большинства частных ЖЭКов. В-третьих, в соответствии с действующим законодательством, такое понятие как тариф прекратило существовать с 10 июня этого года. Обслуживание осуществляется по договорным ценам предприятий, что должно покрывать фактические затраты, чтобы не работать в убыток. То есть судебное решение касается понятия тарифа, которое, по сути, перестало существовать", - отметил Пантелеев.

По его словам, инициаторы судебного иска пытались разобраться в экономике, получить подробную информацию о том, куда идут средства, как они распределяются, какие реальные расходы предприятия.

"Существующая цена услуги в управляющих компаниях позволила нам не потерять то необходимое для обслуживания домов количество дворников и другой линейный персонал, а наоборот - дала нам возможность повысить им зарплату. Но сегодня эта система работает стабильно, предоставляет услуги за умеренную цену и реагирует с помощью города на жалобы потребителей", - резюмировал заместитель председателя КГГА.