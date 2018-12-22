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Суббота, 22.12.2018
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В Киеве "минировали" центральный вокзал: Взрывчатки не обнаружено

В Киеве &quot;минировали&quot; центральный вокзал: Взрывчатки не обнаружено
21:35 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Youtube

Новости Украины: Со столичного вокзала эвакуировали 2000 человек, бомбу не нашли.

В Киеве правоохранители проверяли информацию о заминировании Центрального железнодорожного вокзала столицы.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

"На спецлинию 102 в 18:30 поступило анонимное сообщение о заминировании Центрального железнодорожного вокзала на площади Вокзальной в Соломенском районе столицы. По указанному адресу немедленно выехала следственно-оперативная группа территориального управления полиции, специалисты взрывотехнической службы, кинологи и экипажи патрульных", - говорится в сообщении.

Позже в НПУ добавили, что сообщение о заминировании Центрального железнодорожного вокзала в Киеве оказалось ложным.

"Проверка завершена, опасные предметы или взрывчатые вещества не обнаружены", - говорится в сообщении.

В полиции также отметили, что на момент проверки с вокзала эвакуировали около 2 тысяч человек.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по факту ложного сообщения об угрозе безопасности граждан.

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Киев, Полиция, Минирование, Вокзал.
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