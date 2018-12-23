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Суд вновь восстановил Амосову в должности ректора университета им.Богомольца

Суд вновь восстановил Амосову в должности ректора университета им.Богомольца
00:22 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины: В октябре министерство здравоохранения во второй раз уволило Екатерину.Амосову с должности ректора Национального медицинского университета им. Богомольца.

Окружной административный суд Киева принял постановление, согласно которому приостановил приказ министерства здравоохранения Украины об увольнении Екатерины Амосовой и запретил кому-либо, кроме нее, занимать должность ректора, сообщила пресс-служба МЗ Украины.

"Решение Окружного административного суда г.Киева является прямым свидетельством судейского произвола, ведь суд фактически решил трудовой спор, который не в его компетенции, поскольку такое дело уже рассматривается Печерским районным судом г.Киев", - сказано в сообщении на странице ведомства в Фейсбук.

Кроме того, в МЗ Украины отметили, что суд лишил НМУ им.А.А.Богомольца органа управления, поскольку запретил министерству здравоохранения осуществлять управленческие функции.

"Согласно ЗУ "О высшем образовании" МЗ Украины является учредителем, собственником и распорядителем средств государственного университета НМУ им. А.А. Богомольца. Вместо этого суд решил за владельца, кто может возглавлять университет, и фактически передал управление финансами Екатерине Амосовой. Это может привести к нарушению прав студентов и работников, а также к неэффективному использованию государственных средств, поскольку большая часть финансирования состоит из средств государственного бюджета", - говорится в заявлении.

В Минздраве заявили о намерении обжаловать решение суда и обратиться в Национальную полицию с жалобой на судью.

Как сообщалось, в октябре министерство здравоохранения во второй раз уволило Е.Амосову с должности ректора Национального медицинского университета им. Богомольца (НМУ) в связи с невыполнением ею требований Государственной аудиторской службы Украины.

Ранее в сентябре Печерский районный суд Киева удовлетворил иск Е.Амосовой относительно незаконности и отмены приказа Министерства здравоохранения Украины об ее увольнении.

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Суд, Ректор, Университет им. Богомольца, Екатерина Амосова.
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